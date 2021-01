Fuoritutto Unieuro Gennaio 2021: gli sconti sui TV 4K e QLED

Come abbiamo avuto modo di raccontare, è partito ieri il Fuoritutto Unieuro di Gennaio 2021, il nuovo volantino della catena di distribuzione che sarà attivo fino al 21 del mese e proporrà un’ampia gamma di sconti su tantissime categorie di prodotti. In particolare, quest’oggi ci soffermiamo sui TV.

Il Sony KD-55XH81 da 55 pollici è disponibile a 749,90 Euro, il 24% in meno rispetto ai 999 Euro di listino, mentre il Philips 43PUS8535 da 43 pollici passa a 549,90 Euro, dai 699 Euro imposti di precedenza. L’LG NanoCell 49NANO816NA da 49 pollici invece può essere acquistato a 599,90 Euro, il 19% in meno dai 749 Euro precedenti. Tra i TV Samsung citiamo la promozione sull’UE75TU7090U da 75 pollici, che può essere acquistato a 999 Euro, il 9% in meno dai 1099 Euro imposti dal produttore. HiSense invece propone l’A7500F da 50 pollici a 399,90 Euro, il 36% in meno rispetto ai 629 Euro di listino.

Per quanto riguarda i TV QLED, invece, il Samsung QE55Q90TAT da 55 pollici è disponibile a 1399 Euro, per un risparmio del 30%, pari a 600 Euro rispetto ai 1999 Euro di listino. Interessante anche il QE65Q800TAT da 65 pollici, che viene proposto a 2799 Euro dai 3999 Euro precedenti.