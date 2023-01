Fuoritutto Unieuro: le migliori offerte su smartphone Samsung, anche a meno di 200 euro

Dopo avere trattato i grandi sconti su TV LG e Samsung da Unieuro, torniamo presso la medesima catena di negozi per riprendere dal volantino “Fuoritutto”, disponibile fino al 19 gennaio 2023, le migliori offerte su smartphone Samsung. Riprenderemo, nello specifico, tre modelli per ogni esigenza.

A rappresentare la fascia low-cost è il modello Samsung Galaxy A13, proposto nella versione da 128 GB di archiviazione interna – espandibile con microSD – a 189,99 euro al posto di 219,90 euro. Sotto la scocca si trovano anche 4 GB di RAM e il processore MediaTek Helio G80 oltre alla batteria da 5.000 mAh. Lo schermo è un pannello TFT FHD+ da 6,6 pollici con notch a goccia, nel quale si trova la fotocamera per selfie da 8 MP. Parlando del resto dei sensori, posteriormente se ne trovano quattro, di cui il principale da 50 megapixel.

Lo smartphone di fascia media di riferimento è il Samsung Galaxy A33 5G, venduto da Unieuro a 329,90 euro anziché 389,90 euro. Lo schermo Super AMOLED FHD+ è da 6,4”, ha un refresh rate di 90Hz e presenta una fotocamera frontale da 13 MP su notch a goccia, seguita sul retro da un setup quad-camera con principale da 48 MP. Il SoC in dotazione è l’Exynos 1280 octa-core operante a massimo 2,4 GHz, accompagnato lato memoria da 128 GB di archiviazione e 6 GB di RAM. La batteria, infine, è da 5.000 mAh.

L’ultimo componente del trio sudcoreano è il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G che scende da 1.379 euro a 1.099 euro. Esso è caratterizzato da una batteria sempre da 5.000 mAh, seguita da 12 GB di RAM, 256 GB di archiviazione non espandibile e dal processore top di gamma Exynos 2200 operante a massimo 2,8 GHz. Il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento dinamica, a massimo 120Hz, mentre il comparto fotocamera presenta un sensore anteriore da 40 MP e quad-camera posteriore con principale da 108 MP.

Se state cercando altri smartphone in offerta, in giornata abbiamo segnalato Xiaomi 11T Pro a quasi metà prezzo da Mediaworld, anche se ancora per poche ore.