Fuoritutto Unieuro: le migliori offerte sui TV OLED, QLED e 4K

Continua il Fuoritutto di Unieuro. Dopo aver annunciato ieri il lancio del volantino, iniziamo a soffermarci sulle offerte proposte dalla catena di distribuzione. Quest'oggi ci concentriamo sui TV, in particolar modo sugli OLED e QLED presenti in lista.

Il Samsung QLED Q90R del 2019 da 65 pollici è disponibile al prezzo di 1.599 Euro, il 54% in meno rispetto ai 3.499 Euro di listino, per un risparmio di 1.900 Euro con ritiro in negozio gratuito ma spedizione a pagamento. Sempre restando tra i QLED Samsung, citiamo anche l'offerta sul QE55Q70TAT Series 7 da 55 pollici 4K Ultra HD, che passa a 949 Euro, il 13% in meno rispetto ai 1.099 Euro, per un risparmio di 150 Euro: in questo caso an che la spedizione oltre che il ritiro in negozio è gratuito.

Tra gli OLED, invece, troviamo il 55OLED754/12 della Serie 7000 di Philips, da 55 pollici, che può essere portato a casa a 1.199 Euro rispetto ai 1.499 Euro di listino, il 20% in meno.

Chiudiamo con una breve carrellata dei TV 4K. L'LG NanoCell 55SM8050PLC da 55 pollici è disponibile a 579 Euro, per un risparmio di 220 euro, il Samsung UE50TU7170U da 50 pollici 4K Ultra HD invece passa a 369 Euro e l'Hitachi 55UK5600 da 55 pollici è disponibile a 349 Euro.