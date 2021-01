Fuoritutto Unieuro: i migliori sconti su Android TV e Smartphone 5G

È tempo di saldi e Unieuro col suo Fuoritutto non fa eccezione. L'ampia selezione di prodotti offerti da Unieuro sarà in vendita a prezzo promozionale solo fino al 21 gennaio 2021. La nostra selezione dei prodotti più interessanti parte da un ottimo smartphone 5G.

Oppo Reno 4Z 5G rappresenta l'offerta entry-level dell'azienda con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. La scheda tecnica di tutto rispetto offre un chip Mediatek Dimensity 800 abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Il display è composto da un pannello da 6.57 pollici con foro ovale per la doppia camera frontale, mentre il comparto fotografico è affidato a un sensore principale da 48 MP e la batteria da 4000 mAh è compatibile con la ricarica rapida SuperVOOC da 65W.

Il Reno 4Z 5G viene proposto da Unieuro al prezzo di 299 Euro, per uno sconto totale del 25% sul prezzo di listino.

Passando al settore Smart TV, le offerte più interessanti riguardano senza dubbio i dongle di Google e Xiaomi con Android TV.

Il nuovissimo Google Chromecast con Google TV, lanciato a settembre 2020, porta tantissime novità nel settore, a partire dall'interfaccia grafica completamente rinnovata, ora in grado di integrare le offerte del catalogo delle app installate direttamente in Home, oltre al comodo telecomando, assente sulle precedenti versioni del device di Google, l'assistente vocale Google integrato e l'immancabile funzionalità Chromecast..

Google Chromecast con Google TV è in offerta a soli 59,99 Euro.

Ultima ma non per importanza, Xiaomi Mi TV Stick è in grado di portare l'esperienza di Android TV su tutti i televisori con un ingresso HDMI. La risoluzione massima supportata è di 1920 x 1080 e possiede uno spazio di archiviazione di 8 GB.

La proposta di Xiaomi viene offerta da Unieuro ad appena 29,99 Euro.