Fuoritutto Unieuro: i migliori sconti sui prodotti Apple

Continua il Fuoritutto di Unieuro, il volantino della catena di distribuzione che si concluderà il 21 Gennaio 2021. In lista troviamo tantissimi prodotti a marchio Apple, tra cui iPhone, Apple Watch e Mac: vediamo di cosa si tratta.

iPhone 12 da 128 gigabyte è disponibile ad 899 Euro, il 9% in meno rispetto ai 989 Euro di listino. Lo smartphone è disponibile nelle varianti di colore Nero, Bianco, (PRODUCT)RED, Verde e Blu: il risparmio è di 90 Euro, comunque interessante.

Sempre dal fronte iPhone, segnaliamo anche l'iPhone Xr da 64 gigabyte, su cui viene applicato un taglio del prezzo dell'8% a 569 Euro rispetto ai 619 Euro di listino. Anche qui lo smartphone può essere acquistato in un'ampia gamma di colorazioni.

Per quanto concerne Apple Watch, Apple Watch Series 3 GPS Only da 42mm è disponibile a 239,99 Euro, il 7% in meno dai 259,99 Euro di listino, mentre la variante da 38mm passa a 209,99 Euro.

Infine, viene scontato anche l'iMac da 21,5 pollici con schermo Retina 4K, processore Intel Core i3, 8 gigabyte di RAM, Fusion Drive da 1 terabyte e scheda grafica NVIDIA GeForce GT 750: il computer viene proposto a 1.499 Euro.

Unieuro propone la consegna a domicilio gratuita ed il ritiro contestuale in negozio a costo zero.