Fuoritutto Unieuro, notebook Acer, HP e Lenovo in offerta fino al 7 febbraio

Continua il Fuoritutto di Unieuro, lanciato nel mese di gennaio e dalla durata prolungata al 6-7 febbraio. In tale occasione non mancano anche diversi computer portatili di fascia media e top di gamma in offerta, dagli Acer Aspire pensati per ogni attività agli HP OMEN pensati soprattutto per gaming e video editing.

Il modello più economico tra questi è Acer Aspire 5 da 15.6 pollici con processore AMD Ryzen 7 4700U, 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD, sceso da 799,00 Euro a 729,90 Euro Iva inclusa per un risparmio dell’8%. Segue, poi, il modello Acer Aspire 3 con schermo da 15.6 pollici dotato di processore Intel Core i7-1065G7 di decima generazione, sempre con 8 GB di RAM e SSD da 512 GB. In questo caso si parla però di uno sconto dell’11%, dalla cifra di 899,00 Euro a 799,00 Euro.

Cambiando marchio, un modello che attualmente risulta non disponibile per l’acquisto online ma è senza dubbio uno dei must buy del Fuoritutto Unieuro è il Lenovo IdeaPad 3 con display da 15.6 pollici, processore Intel Core i7-10510U, scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce MX330 con 2 GB di memoria vRAM, 8 GB di RAM DDR4 e SSD da 512 GB. Venendo al prezzo, si parla di 849,90 Euro, ovvero un risparmio del 12% rispetto al prezzo di listino pari a 968,99 Euro.

Infine, i due top di gamma della serie HP OMEN sono il modello 15-en0004nl da 15.6 pollici con processore AMD Ryzen 7 4800H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6 GB di memoria, 16 GB di RAM DDR4 e SSD da 1000 GB, disponibile a 1.499,00 Euro anziché 1.599,99 Euro; e il modello 15-ek0006nl con schermo dalle stesse dimensioni ma, sotto la scocca, processore Intel Core i7-10750H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q con 8 GB di vRAM, 32 GB di memoria RAM DDR4 e infine SSD da 1000 GB, in offerta a 1.799,00 Euro anziché 1.999,99 Euro.

Offerte pensate, dunque, a tutti i clienti che cercano prodotti di alta qualità anche a costo di pagare cifre particolarmente elevate.