Fuoritutto Unieuro: offerte imperdibili su 3 tablet e smart TV DVB-T2 Samsung

Mentre si avvicina la conclusione del Fuoritutto Apple da Unieuro, la medesima catena di negozi continua con il Vero Fuoritutto su una moltitudine di altri dispositivi di elettronica. Tra i vari degni di nota non ci si può non soffermare su 3 tablet e smart TV 4K DVB-T2 Samsung in offerta. Ecco quali sono i modelli interessati.

Si parte dal tablet di fascia media Samsung Galaxy Tab A8 dotato di uno schermo LCD TFT da 10,5 pollici con risoluzione pari a 1920 x 1200 pixel, accompagnato sotto la scocca da 4 GB di RAM, 64 GB di archiviazione espandibile fino a 1000 GB tramite microSD, batteria da 7.040 mAh e processore Unisoc T618 da 1,8 GHz massimo. Lato fotocamera, invece, troviamo due sensori da 8 MP posteriore e 5 MP anteriore. Il prezzo? 289,90 Euro al posto di 319,90 Euro, per un taglio minimo rispetto al listino ma pur sempre di possibile interesse.

Segue dunque la variante di fascia medio-alta Samsung Galaxy Tab S7 FE proposta da Unieuro a 449,90 Euro anziché 649,90 Euro. In questo caso troviamo uno schermo LCD TFT da 12,4 pollici con risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel, con un sensore fotocamera posteriore da 8 MP e uno frontale da 5 MP. La batteria da 10.090 mAh garantisce un’autonomia notevole al dispositivo, gestito dal chipset Qualcomm Snapdragon 750G da 2,4 GHz massimo, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile sempre con microSD.

Il trio di dispositivi della società sudcoreana lo conclude il televisore Samsung Series 8 QE50Q80A che scende da 1.299 Euro a 849,90 Euro. Qui troviamo un pannello QLED Ultra HD 4K da 50 pollici con supporto lato video a HDR e HDR10+, AMD FreeSync per il gaming e sistema audio con decoder Dolby Digital Plus. Non manca, poi, il supporto allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre.

Ricordiamo ancora una volta che il “Vero Fuoritutto” durerà fino al 13 febbraio 2022.