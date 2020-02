Ultimo giorno del Fuoritutto Unieuro: le offerte da non perdere

Scadrà alle 23:59 il Fuoritutto di Unieuro di Febbraio 2020. Da domani mattina infatti sarà disponibile il nuovo volantino della catena di distribuzione, che si aggiunge al Red Price di Mediaworld, che è stato lanciato oggi. Vediamo quindi le offerte da non perdere in queste ultime ore.

Non possiamo non partire dalle AirPods 2 con case di ricarica Lightning a 149 Euro, rispetto ai 179 Euro di listino Apple. Degno di nota anche lo sconto sull'SSD da 480GB targato Intenso, a 49,99 Euro, mentre le Galaxy Buds di Samsung passano a 119,90 Euro.

Tra gli smartphone invece lo Xiaomi Redmi 8 è disponibile in offerta a 149 Euro, il 12% in meno rispetto ai 169,90 Euro, mentre Huawei P30 Lite passa a 249 Euro, per un risparmio di 50 Euro. Per quanto riguarda gli iPhone, invece, l'iPhone 11 Pro da 64 gigabyte può essere acquistato a 1129 Euro, che si traduce in una riduzione del prezzo del 5%. iPhone Xr da 64 gigabyte invece è scontato a 679 Euro.

Tra i TV di fascia alta, il QLED Samsung da 65 pollici Q80R del 2019 resta in sconto a 1299 Euro, mentre tra gli OLED spicca il Philips 55OLED754 da 55 pollici 4K Ultra HD a 1199 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.