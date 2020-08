Fuoritutto Unieuro: sconti su iPhone 11, MacBook, Apple Watch ed iPad

Dopo aver riportato le migliori offerte sui TV OLED e QLED del Fuoritutto Unieuro, continuiamo a spulciare il nuovo volantino della catena di distribuzione, alla ricerca di qualche altra promozione interessante. Quest'oggi ci soffermiamo sui dispositivi a marchio Apple.

Partendo dagli iPhone, l'iPhone 11 da 128GB è disponibile al prezzo di 799 Euro, il 10% in meno rispetto agli 889 Euro di listino: gli utenti avranno a disposizione tantissime colorazioni tra cui scegliere, il che rende l'offerta davvero molto interessante. In offerta c'è anche iPhone 11 Pro Max da 64 gigabyte, a 1099 Euro, per un risparmio di 190 Euro dai 1289 Euro imposti dal produttore di Cupertino. C'è anche iPhone SE 2 da 64 gigabyte in promozione, a 479 Euro.

Tra i tablet troviamo l'iPad da 10,2 pollici: la versione con 128GB di memoria passa da 588 a 548 euro, mentre quella da 32 gigabyte WiFi + Cellular può essere portata a casa a 578 Euro.

Come dicevamo nel titolo, sono disponibili in offerta anche vari modelli di Apple Watch. Apple Watch Series 5, nella variante con cassa da 44mm può essere acquistato a 479 Euro, il 2% in meno rispetto ai 489 Euro di listino, mentre la controparte da 40mm passa a 449 Euro.

Fronte MacBook, invece, il MacBook Air da 13,3 pollici è disponibile a 1149 Euro.