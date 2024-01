Fuoritutto Unieuro: sconto di 200 Euro su aspirapolvere senza fili Dyson V11

Se nella giornata di ieri abbiamo riportato la promozione di Euronics sulla Dyson V10 Absolute, oggi ci spostiamo sul Fuoritutto di Unieuro che permette di acquistare a prezzo ridotto un’aspirapolvere senza fili a marchio Dyson.

Si tratta della Dyson V11 Fluffy, che viene proposto al prezzo di 399 Euro, con un risparmio di 200 Euro rispetto ai 599 Euro di listino. Unieuro dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 133 Euro a costo zero ed interessi zero direttamente con Klarna o PayPal: queste opzioni possono essere scelte direttamente al momento della finalizzazione dell’ordine e non prevedono alcun extra.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 13 ed il 16 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, mentre per quanto concerne il ritiro in negozio la data varia a seconda dello store scelto.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia extra della durata di dodici mesi, che entra in vigore a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi e prevede il pagamento di un extra di 76,99 Euro. Anche in questo caso, basta cliccare sul tasto + presente nella scheda prodotto ed il gioco è fatto.

Come sempre, consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio.