Fuoritutto Unieuro: TV Sony OLED 2022 a 600 euro in meno, ancora per pochi giorni

Il volantino Fuoritutto prorogato da Unieuro lo scorso 14 gennaio per portare la chiusura al 19 del mese, ovvero tra due giorni, potrebbe salutarci definitivamente a breve. Dopo una breve rassegna delle offerte su dispositivi Apple ed LG, è il momento di evidenziare una ottima promozione su un TV Sony OLED da 65”.

Si tratta del modello Sony XR65A75K, lanciato nel 2022 e parte della gamma BRAVIA XR ammiraglia. Il pannello in dotazione è un OLED Ultra HD 4K che, come anticipato, ha una diagonale di 65 pollici. Inoltre, ha un refresh rate nativo di 100Hz e può arrivare fino a 120Hz grazie alla tecnologia Variable Refresh Rate per il gaming. Lato video notiamo poi il supporto alle tecnologie ALLM, HLG, HDR10 e Dolby Vision, mentre la codifica Dolby Atmos migliora l’immersività del comparto audio. Infine, il sistema operativo resta sempre la piattaforma Google TV.

Al posto dei 2.599 euro di listino questo televisore per i prossimi due giorni costerà ancora 1.999 euro, ovvero ben 600 euro in meno o, in termini percentuali, il 23% in meno. Il pagamento può essere completato in unica soluzione o in tre rate senza interessi da 666,33 euro con Klarna o PayPal a seconda delle proprie preferenze. La consegna a domicilio viene stimata entro il 23 gennaio prossimo o, al massimo, il 31 gennaio. Il ritiro in negozio, altrimenti, può essere effettuato molto prima a costo zero.

La promozione, ricordiamo, è valida sia online che presso i punti vendita in tutta Italia.

