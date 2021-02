Fuoritutto Unieuro, ultime ore per approfittare delle offerte

Lanciata all'inizio di gennaio e poi prolungato per oltre un mese, Unieuro si appresta a calare il sipario sulle migliori offerte della selezione Fuoritutto. Dagli smartphone ai tablet, fino alle Smart TV di ultima generazione, qualunque sia la vostra esigenza, queste sono le ultime ore per approfittarne.

Iniziamo con gli smartphone, categoria in cui troviamo l'ottimo Oppo Find X2 Lite 5G a soli 299 Euro. Con un risparmio totale di quasi 200 Euro sul prezzo di listino, avremo a disposizione un display da 6,4 pollici e l'eccezionale chip Qualcomm Snapdragon 765G, con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Un giusto compromesso tra qualità, prezzo e prestazioni.

Proseguendo con gli smartphone, non possiamo non citare due dei migliori dispositivi Xiaomi della scorsa generazione. Parliamo dello Xiaomi Mi 10T, offerto al 20% di sconto sul prezzo di listino, per un totale di 399 Euro, e del Redmi Note 9 offerto ad appena 169,99 Euro.

Anche sulle Smart TV abbiamo ancora a disposizione tantissime opzioni per tutte le tasche e soprattutto pienamente compatibili con i nuovi standard T2 e S2. Ad esempio, per chi volesse provare la tecnologia OLED, Unieuro offre l'LG OLED55BX6LB.API da 55 pollici con risoluzione 4K a 1.199 Euro, per uno sconto complessivo di 400 Euro sul prezzo di listino.

In casa Samsung troviamo invece una vasta selezione di Smart TV con pannello QLED. Due i pannelli della linea Q70, il più piccolo da 55 pollici a 849,90 Euro e la soluzione da 75 pollici a 2.099 Euro. Se invece desideriamo salire di fascia, l'opzione migliore è rappresentata dal Samsung QE55Q95TAT. Si tratta di un pannello QLED della serie Q95 da 55 pollici, venduto ad appena 1.399 Euro, per uno sconto di 800 Euro.

Per concludere, è ancora disponibile il tablet Samsung Galaxy Tab A7 da 10,4 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 662, 3 GB di RAM e 32GB di memoria. Un buon compromesso, soprattutto per via del prezzo. Il Galaxy Tab A7 è offerto infatti a soli 199,99 Euro.

