Fuoritutto Unieuro, ultime ore: ci sono iPhone, Apple Watch e Macbook Air in offerta

Mentre da Mediaworld continuano le offerte Summer Tech, con tanti sconti su iPhone e AirPods, anche Unieuro ribassa diversi device della Mela Morsicata, compresi iPhone 14, iPhone 14 Pro, Apple Watch e Macbook Air M1. Gli sconti sono davvero allettanti, ma si esauriranno presto: il Fuoritutto Unieuro, infatti, termina il 16 agosto!

Partiamo dunque con l'iPhone 14 da 128 GB di memoria, che su Unieuro è scontato a 829 Euro. Il prezzo consigliato del device è invece di 1.029 Euro, dunque il ribasso è di 200 Euro tondi tondi. L'offerta vale su tutte le colorazioni del Melafonino Apple disponibili sul sito web di Unieuro: vi ricordiamo comunque che iPhone 14 ha uno schermo OLED da 6,1" e un chip A15 Bionic, insieme a 6 GB di RAM.

In offerta abbiamo però anche l'iPhone 14 Pro da 128 GB, che vanta lo stesso display OLED da 6,1" e la medesima RAM da 6 GB, uniti però ad un più performante chip A16 Bionic di nuova generazione. Lo smartphone è scontato, sempre in tutti i colori disponibili sul sito web di Unieuro, a 1.149 Euro, contro un prezzo di listino di 1.339 Euro.

A 309 Euro, invece, troviamo l'Apple Watch SE di seconda generazione: lo sconto è in questo caso di 40 Euro, dal momento che il MSRP dello smartwatch è pari a 349 Euro. Apple Watch SE è il dispositivo perfetto per chi desidera acquistare un orologio smart di Apple spendendo poco, grazie alla sua cassa da 44 millimetri e all'elevato numero di sensori sotto la sua scocca, che si combinano con un prezzo veramente competitivo.

Infine, anche il Macbook Air M1 è in sconto da Unieuro: il laptop viene venduto a 949 Euro, contro un valore di listino di 1.229 Euro. Pur non trattandosi di un portatile di ultima generazione, il Macbook Air M1 resta un acquisto consigliato, grazie ad un chip M1 di Apple Silicon, ad una RAM da 8 GB e ad uno storage da 256 GB: si tratta di un ottimo laptop per studenti e per lavoratori "leggeri".

