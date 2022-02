Fuoritutto Unieuro: ultime ore degli sconti su iPhone 13 ed Apple Watch

Ultimi giorni del Fuoritutto di Unieuro. Il volantino della catena di distribuzione scadrà il prossimo 13 Febbraio 2022, e per questo motivo sono le ultime ore per poter godere della serie di sconti su iPhone 13 ed Apple Watch. Vediamo di cosa si tratta.

iPhone 13 da 256 gigabyte è disponibile a 949 Euro, con un risparmio del 10% rispetto ai 1059 Euro di listino. Unieuro permette di acquistarlo in varie colorazioni, e propone anche la consegna gratuita a casa oltre che la possibilità di ritirarlo in uno dei punti vendita sparsi sul territorio nazionale.

In offerta però troviamo anche iPhone 12 da 128 gigabyte, che passa al prezzo di 799 Euro, con un risparmio anche in questo caso del 10% rispetto agli 889 Euro di listino. Anche per questo modello, vale la stessa situazione che abbiamo indicato per il modello precedente: gli utenti possono scegliere tra varie colorazioni.

Passando ad Apple Watch, invece, segnaliamo Apple Watch Series 7 GPS Only con cassa da 41mm in alluminio a 419 Euro, rispetto ai 439 Euro di listino, con possibilità di ricevere uno sconto di 20 Euro inserendo il coupon EXTRA20. Disponibile anche Apple Watch Series 7 con cassa da 45mm a 449 Euro, dai 469 Euro precedenti: anche in questo caso inserendo il coupon EXTRA20 si riceverà uno sconto extra di 20 Euro.