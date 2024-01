Fuoritutto Unieuro: sono le ultime ore dello sconto su iPhone 15!

Con il Fuoritutto Unieuro che continua fino ad oggi 31 Gennaio 2024, viene proposto uno sconto molto interessante su iPhone 15 da 128 gigabyte, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma di denaro rispetto al prezzo di listino.

Il dispositivo, nella fattispecie, è disponibile ad 869 Euro, in calo di 110 Euro rispetto ai 979 Euro di listino imposti da Apple. Unieuro dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 289,66 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, direttamente con Klarna o PayPal: è possibile scegliere il metodo più congeniale alle proprie esigenze al momento del pagamento.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 2 ed il 4 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Anche il ritiro in negozio è gratuito e la data varia a seconda del punto vendita scelto.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere lo Smile Service che offre la copertura da danni accidentali al prezzo di 125,99 Euro: in tal caso basta cliccare sul tasto + presente in basso a destra ed il gioco è fatto.

Ricordiamo ancora una volta che la promozione sarà attiva fino alle 23:59 di oggi, 31 Gennaio 2024, in quanto domani prende il via il nuovo volantino.