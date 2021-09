Fuoriuscita di petrolio 4 volte più grande di Milano sta contaminando il Mediterraneo

La scorsa settimana una centrale elettrica siriana ha iniziato a perdere petrolio. L'oro nero, con una chiazza di 800 chilometri quadrati, si è diretto verso Cipro e gli effetti sugli ecosistemi e sulle comunità marine di tutto il Mar Mediterraneo potrebbero essere davvero devastanti.

La fuoriuscita è iniziata il 23 agosto ed è scaturita da un serbatoio riempito con 15.000 tonnellate di carburante della centrale elettrica di Baniyas. La chiazza di petrolio doveva raggiungesse le coste di Cipro mercoledì scorso, ma grazie a un cambiamento improvviso del vento, la sostanza ha di poco mancato l'isola.

Attualmente, funzionari di Cipro, Turchia e Israele stanno attentamente monitorando la situazione. La chiazza sembra essersi dissipata, ma sono comunque rimasti diversi grumi di petrolio attaccati al fondo del mare. Degli equipaggi stanno cercando di ripulire il disastro lasciato dall'oro nero, ma l'impatto potrebbe comunque essere disastroso per i ricchi ecosistemi del Mar Mediterraneo, una regione che ospita circa 17.000 specie di fauna selvatica.

“La gente non aveva bisogno di questo, è già difficile guadagnarsi da vivere qui e questo ha sicuramente influito sulla vita di molte famiglie e ha fatto perdere loro molti soldi", ha dichiarato alla CNN un residente anonimo di Baniyas. I residenti lungo il Mediterraneo, infatti, temono le conseguenze dell'incidente sulle economie locali: a rischio c'è il turismo e la pesca.

Secondo i residenti della zona, inoltre, il governo non ha le capacità necessarie per pulire il disastro, ma questa ardua sentenza sarà affermata (o smentita) dai posteri. Il problema è serio, e questa è la seconda volta dell'anno che una grave fuoriuscita di petrolio colpisce il Mar Mediterraneo orientale. In futuro la situazione potrebbe migliore grazie all'utilizzo di questi batteri capaci di mangiare petrolio e diesel, ma fino ad allora (e ci vorrà del tempo) saremo costretti ad osservare impassibili gli orrori di queste fuoriuscite in mare, come questi granchi mutati e con tumori.