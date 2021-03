Riecco i furbetti del Cashback: un utente ha fatto 10 transazioni per 11 Euro di benzina

Tornano i furbetti del cashback. O per lo meno, tornano alla ribalta sui giornali visto che purtroppo il fenomeno non si è mai interrotto. La vicenda di oggi è stata raccontata da un giornale locale, La Provincia di Como, e parla di un utente che per 11 Euro di benzina ha effettuato 10 transazioni, con la speranza di scalare la classifica.

Secondo quanto affermato dal giornale, l'episodio sarebbe avvenuto tra giovedì e venerdì in una stazione di Tamoil sulla Novedratese. Il gestore del servizio la mattina ha controllato i movimento del self service e si è accorto che nel giro di quindici minuti erano stati effettuati dieci rifornimenti in rapida successione, per un totale di 11,87 Euro, con ogni transazione di poco superiore all'Euro.

A questo punto ha visionato le telecamere di sorveglianza che non hanno fatto altro che confermare ciò che aveva sospettato: si trattava di uno dei più classici furbetti del cashback che, allo scopo di scalare la classifica generale delle transizioni per accumulare il Super Cashback, ha accumulato una serie di operazioni una dietro l'altro.

Il danno economico per il gestore è stato importante dal momento che, come abbiamo avuto modo di raccontare anche in altre circostanze, si vedono ridurre i margini di guadagno dai costi per le singole transazioni.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Super Cashback potrebbe essere cancellato già a metà anno, ma non è da escludere qualche modifica anche per il cashback classico.