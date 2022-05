Un furbo bambino di 2 anni ha ordinato 31 panini con l'iPhone della madre

Avete mai visto un bambino appartenente alle ultime generazioni con uno smartphone o tablet in mano? Date un'occhiata alla rapidità con cui effettua operazioni come scegliere il cartone animato preferito o avviare il videogioco che ritiene migliore, se non l'avete mai fatto. I ragazzi d'oggi sembrano proprio essere smart.

A tal proposito, una mamma proveniente dal Texas (Stati Uniti d'America) ha avuto una prova ancora più concreta di tutto ciò. Infatti, in questo maggio 2022 la donna si è ritrovata con una sorpresa: ben 31 cheeseburger ordinati tramite l'app DoorDash (servizio di ordinazione e consegna cibo popolare negli USA). Chissà che avrà pensato inizialmente, magari a un errore: tuttavia, in realtà l'ordine proveniva proprio dal suo iPhone.

Infatti, a ordinare la "merenda" era stato qualcuno con lo sguardo furbo e ridacchiante, nonché tenero: il figlio di appena 2 anni. Potete ammirare il suo "piano" ben congegnato nella foto presente in calce alla notizia, condivisa direttamente dalla madre su Facebook e diventata virale in men che non si dica, facendo il giro del mondo e approdando anche sulle pagine di realtà come Wccftech.

In ogni caso, per quanto la storia possa far comparire un sorriso sul volto, bisogna sempre ricordare che la prevenzione online è importante. Lasciare in mano a un bambino un dispositivo con tutto impostato affinché possa effettuare un acquisto di qualsivoglia tipo non è una buona idea, come dimostrato negli anni da quelle situazioni, ad esempio, in cui ragazzini hanno speso molto in microtransazioni. Insomma, per la mamma texana in questo caso è andata tutto sommato bene (al netto di un po' di cheeseburger in più, magari da distribuire gratuitamente agli amici del piccolo), ma, se siete dei genitori, ricordatevi di prendere tutte le precauzioni del caso.