Furto all'Apple Store di Porta di Roma: rubati otto iPhone

Spiacevole incidente per l'Apple Store di Porta di Roma. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, nella serata di Lunedì 23 Settembre alcuni ladri sarebbero riusciti ad entrare nel negozio situato nel centro commerciale per trafugare otto iPhone in esposizione.

RomaToday parla di "otto apparecchi telefonici di ultima generazione", ed allega una fotografia in cui viene mostrato lo stand dedicato ai nuovi iPhone 11 privo dei cellulari.

Il giornale sottolinea anche che il colpo sarebbe stato messo a segno intorno alle 21:30 da una banda di quattro "giovanissimi", che avrebbero staccato i dispositivi anti taccheggio degli smartphone per portarli a casa. Una volta completato il colpo, i ladri hanno fatto perdere le tracce allontanandosi immediatamente dalla galleria commerciale di Via Alberto Lionello.

Sulla vicenda probabilmente stanno già indagando gli inquirenti.

Non è la prima volta che gli Apple Store sono vittima di episodi di questo tipo. Lo scorso anno ha fatto il giro del mondo la "rapina perfetta" nello Store di Fresno, dove un gruppo di ladri sono riusciti a rubare 26 dispositivi da 27mila Dollari in circa trenta secondi.

In circostanze come queste però Apple è solita bloccare gli smartphone non appena viene denunciato il furto, il che li rende praticamente inutili anche da rivendere sui mercati clandestini.