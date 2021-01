Furto dati Ho. Mobile: coinvolti anche gli ex clienti, inviati gli SMS

Ancora informazioni sul furto di dati subito da Ho. Mobile e confermato dall'operatore telefonico qualche giorno fa. Secondo quanto raccolto dai colleghi di MondoMobileWeb, sarebbero coinvolti anche gli ex clienti che hanno effettuato la portabilità verso altri operatori.

VEI Srl, la società controllata da Vodafone, ha infatti provveduto ad informare gli ex clienti e coloro che hanno richiesto la portabilità del loro coinvolgimento nell'attacco, con un SMS leggermente diverso rispetto a quello ricevuto dagli attuali utenti: "ti scriviamo per informarti he purtroppo ho. Mobile, come numerose altre aziende, è rimasta vittima di crimini informatici che si sono intensificati durante la pandemia. Da analisi approfondite, tuttora in corso e in stretta collaborazione con le Autorità inquirenti, è emerso che è stata sottratta illegalmente una parte dei tuoi dati con riferimento solo ai dati anagrafici e dati tecnici 8ormai obsoleti) della tua vecchia SIM. Non c’è stata alcuna sottrazione di dati di traffico (telefonate, SMS, attività web, etc.) né di dati bancari o relativi ai tuoi sistemi di pagamento. Per trovare maggiori dettagli vai su ho-mobile.it/comunicazione” si legge.

In questo caso ovviamente non è possibile richiedere la sostituzione gratuita della SIM, sebbene Ho abbia confermato che il SIM Swapping è difficile dal momento che richiede una denuncia ed i documenti d'identità.

MondoMobileWeb, inoltre, osserva anche che Ho. ha iniziato a contattare i clienti anche tramite email e chiamate.