Furto misterioso: una volpe ha rubato più di 100 scarpe in un quartiere di Berlino

Una volpe di Berlino è stata protagonista di una serie di furti nei confronti degli abitanti di un quartiere. Circa due settimane fa, Christian Meyer, residente a Zehlendorf, ha notato che una delle sue costose scarpe da corsa era scomparsa dal suo portico. Come un giovane Sherlock Holmes, il residente decise di indagare sul furtarello.

Il protagonista delle indagini ha subito scoperto che il furto delle scarpe non fosse un caso isolato e, come lui, anche altri residenti del quartiere berlinese hanno subito lo stesso destino. Giorni dopo, Meyer riuscì a individuare il colpevole: una volpe. Seguendola in un boschetto per quasi un'ora, l'investigatore scoprì la scorta segreta dell'animale continente oltre 100 scarpe.

La pila della refurtiva conteneva: scarpe da ginnastica, zoccoli, sandali e pantofole in una gamma diversissima di colori, forme e taglie, sebbene il le scarpe preferite dalla volpe erano le Crocs. Non sappiamo per quale motivo l'animale abbia rubato le scarpe... ne perché abbia scelto, in particolar modo, le Crocs. Tuttavia, non è la prima volta che le volpi dimostrano un comportamento simile. La stessa cosa, infatti, è accaduta a Melbourne, in Australia, a spese di una donna.

Un paio di volpi a Kyoto, in Giappone, hanno rubato più di 40 paia di sandali nel 2018. Mentre nel 2009, nella piccola città di Foehren, sempre in Germania, una volpe ha rubato da 110 a 120 scarpe in una sola notte. Il motivo di questo loro gesto? Ancora non lo sappiamo e gli esperti non hanno dato una spiegazione definitiva.

Potrebbe essere un caso collegato all'evoluzione della volpe rossa per la vita di città?