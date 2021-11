Ancora un furto per le schede video: ladri rubano le EVGA GeForce da un camion

Spiacevole incidente per EVGA. Attraverso un post pubblicato sul proprio forum ufficiale, infatti, la compagnia ha fatto sapere che lo scorso 29 Ottobre 2021 è stata vittima di un furto che ha colpito un camion in viaggio da San Francisco al centro di distribuzione nella California Meridionale, che trasportava le schede grafiche GeForce Serie 30.

Il community manager JacobF, nel comunicato ufficiale sottolinea come le schede grafiche in questione siano molto richiesta ed ognuna di queste abbia un prezzo MSRP che parte da 329,99 Dollari ed arriva a 1959,99 Dollari.

Viene al contempo specificato che "è reato penale e civile comprare o ricevere beni rubati, ed è anche reato penale e civile nascondere, vendere, trattenere o aiutare a nascondere o vendere tali proprietà".

EVGA avverte gli utenti che non permetterà di registrare le unità rubate, le quali non potranno nè ricevere gli aggiornamenti, tanto meno godere dell'assistenza clienti. La clientela viene per tanto invitata ad utilizzare il tool di controllo della garanzia di EVGA per vedere se l'unità ricevuta è una di quelle interessate dal furto. In linea generale, se si riesce ad effettuare la registrazione non dovrebbero esserci problemi.

La compagnia ha anche predisposto un indirizzo email ad hoc che possono utilizzare coloro che hanno informazioni sulle unità rubate.

Questa storia si aggiunge a quella pubblicata lo scorso aprile relativo al contrabbando in Cina delle NVIDIA CMP.