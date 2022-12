Fusione nucleare, annuncio sensazionale in arrivo: USA si preparano a dirlo al mondo

Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti nella giornata di ieri (domenica 11 dicembre) ha affermato che questa settimana annuncerà una "importante svolta scientifica" riguardante la fusione nucleare, dopo che un laboratorio federale ha recentemente raggiunto un importante traguardo nell'ambito di questa ricerca.

Preparatevi a un grande annuncio: questo perché il Financial Times ha riferito che gli scienziati del Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) hanno ottenuto un "guadagno netto di energia" da un reattore a fusione sperimentale; la prima volta che i ricercatori hanno prodotto con successo più energia in una reazione di fusione.

Attualmente i portavoce non possono commentare o fornire conferme in merito al rapporto in questione, ma hanno affermato che martedì il segretario all'Energia degli Stati Uniti, Jennifer Granholm, "annuncerà un'importante svolta scientifica".

La reazione di fusione, secondo quanto riferito, ha prodotto un guadagno netto di energia del 120% e si è verificata nelle ultime due settimane. La questione è stata confermata anche da diverse persone coinvolte nel progetto, così come afferma anche il Washington Post; "Per la maggior parte di noi, questa era solo una questione di tempo", ha dichiarato uno scienziato al giornale.

"Se questa svolta nell'energia da fusione è vera, potrebbe essere un punto di svolta per il mondo", ha twittato Ted Lieu, un membro del Congresso della California. A proposito, per prepararvi all'annuncio, ecco tutto quello che dovete sapere.