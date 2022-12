La fusione nucleare può cambiare il mondo seriamente, ecco perché

Una fusione nucleare funzionante è stata ottenuta per la prima volta questo mese presso il National Ignition Facility (NIF) del Lawrence Livermore National Laboratory. Si tratta di un momento storico che sarà ricordato a lungo nell'avvenire, nonostante la strada sia ancora lunga.

La fusione nucleare è la stessa che avviene all'interno del nostro Sole e in tutte le stelle dell'Universo. Sotto la grande pressione e calore che si trova all'interno di questi corpi celesti, i nuclei più leggeri vengono spinti insieme e vengono fusi in un nucleo più pesante.

Così come potrete immaginare, questo processo rilascia molta energia semplicemente perché il rapporto energia-massa degli elementi originali è maggiore dei prodotti. Ovviamente sulla Terra la quantità di materiale che viene fuso (l'idrogeno) è relativamente piccola e richiede quindi temperature molto più elevate, dato che la pressione in questi reattori è nettamente differente da quella al centro delle stelle.

La cosa sorprendente - se il fatto di riuscire a creare energia infinita non sia già sorprendente di suo - è che la fusione nucleare è pulita e sicura. Se qualcosa dovesse andare storto non si verificherà un altro incidente in stile Chernobyl, poiché il plasma che permette la reazione si raffredda e, conseguentemente, il processo si ferma.

Inoltre l'intera operazione non emette anidride carbonica (il principale gas serra) e non produce praticamente scorie nucleari. Sì, lo sappiamo, si tratta di una tecnologia incredibile che "alzerà il livello" della specie umana. Come detto all'inizio la commercializzazione di quest'ultima è ancora molto lontana, ma i progressi sono sicuramente qualcosa da festeggiare!