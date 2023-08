Fusione nucleare controllata raggiunge risultato storico negli USA

Lo scorso dicembre, i ricercatori hanno raggiunto un traguardo storico: per la prima volta, hanno ottenuto una reazione di fusione nucleare controllata che ha prodotto più energia di quella necessaria per innescarla. E ora, secondo quanto riportato, il team del National Ignition Facility (NIF) ha replicato l'impresa il 30 luglio.

Questo secondo esperimento, rivelato al Financial Times da fonti interne e confermato dal Lawrence Livermore National Laboratory (dove si trova il NIF), ha prodotto più energia rispetto al test dell'anno precedente.

La metodologia adottata dal NIF per generare energia è nota come "fusione per confinamento inerziale". Utilizzando laser e pellet di deuterio e trizio, varianti dell'idrogeno con neutroni nel nucleo, il "pesante" idrogeno viene confinato in una minuscola capsula, sospesa all'interno di un "forno" a raggi X chiamato hohlraum.

Quest'ultimo diventa il bersaglio dei laser, che lo riscaldano fino a 3 milioni di gradi Celsius, comprimendolo al punto in cui il deuterio e il trizio si fondono, formando elio e rilasciando neutroni ad alta velocità. Nell'esperimento di dicembre, per la prima volta, l'energia rilasciata era superiore a quella necessaria per alimentare i laser.

L'esperimento del 30 luglio ha raggiunto un'uscita di 3,5 megajoule, segnando un altro passo avanti verso la realizzazione di una centrale elettrica commerciale in grado di fornire energia illimitata e priva di carbonio con una minima quantità di rifiuti radioattivi. A differenza delle centrali a fusione nucleare, inoltre, non esiste il rischio di fusione del nucleo.

La strada verso la realizzazione pratica, però, è ancora lunga. L'attuale impianto può erogare un solo colpo laser al giorno e la frazione di energia rilasciata è ancora bassa. Una futura centrale dovrà essere in grado di colpire la capsula più volte al secondo e produrre un'uscita energetica molte decine di volte superiore a quella attuale, ma il futuro sembra essere più luminoso che mai.