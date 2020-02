Fusione nucleare per energia 'illimitata' potrebbe essere realtà grazie a nuovo reattore

La fusione nucleare è una reazione attraverso la quale i nuclei di due o più atomi si uniscono tra loro, dando come risultato il nucleo di un nuovo elemento chimico. Tale processo è il meccanismo base delle stelle. Sono stati svolti molti studi per sfruttare questa reazione e alcuni di essi hanno dato ottimi riscontri.

Una startup australiana chiamata HB11 dell'Università del Nuovo Galles del Sud, afferma di aver trovato il modo di rivoluzionare l'attuale tecnologia di fusione nucleare, gettando - secondo loro - le basi per una nuova era di generazione dell'energia. "Stiamo eludendo tutte le sfide scientifiche che hanno trattenuto l'energia di fusione per oltre mezzo secolo", afferma il leader della startup Warren McKenzie a New Atlas.

Gli scienziati non sono ancora riusciti ad ottenere una reazione che dia loro più energia di quella necessaria per crearla (visto che i due nuclei devono essere avvicinati tra loro con una forza enorme, che permetta loro di superare la repulsione elettromagnetica), ma stanno iniziando ad avvicinarsi. In teoria, la startup utilizzerebbe una tecnica basata sull'idrogeno e un isotopo B-11 al boro, molto più economica di isotopi radioattivi estremamente rari e costosi come il trizio.

La fusione, inoltre, sarebbe innescata da un set specializzato di laser. Il tutto avverrebbe all'interno di una "sfera di metallo in gran parte vuota", dove gli isotopi di HB-1 vengono colpiti con due laser per innescare una "reazione di fusione a catena". "Si potrebbe dire che stiamo utilizzando l'idrogeno come un dardo sperando di colpire un isotopo di boro e, se ne colpiamo uno, possiamo iniziare una reazione di fusione", afferma McKenzie.

Il tutto senza scorie nucleari, vapore e pericoli. Tuttavia, il processo è ancora molto lontano per essere realtà. McKenzie ha ammesso di non sapere se o quando l'idea diventerà realtà. "Non voglio essere uno zimbello promettendo che saremo in grado di consegnare qualcosa in 10 anni e poi non ci arriviamo", dichiara infine l'uomo.