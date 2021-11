La fusione nucleare sembra essere 'dietro l'angolo' secondo gli esperti

Ultimamente stiamo vedendo sempre più progressi nella fusione nucleare. Recentemente, ad esempio, la Corea ha raggiunto un nuovo incredibile record con il suo reattore, e gli esperti di tutto il mondo sembrano essere fiduciosi che la tecnologia sia proprio "dietro l'angolo".

I progressi, infatti, dopo 60 anni di prove e fallimenti, potrebbero essere tali da permettere una nuova era per l'umanità, secondo quanto affermato recentemente dal Financial Times. "La fusione sta arrivando, più velocemente di quanto ti aspetti", ha dichiarato il dirigente della Fusion Industry Association, Andrew Holland.

La fusione nucleare porterà moltissimi vantaggi. Uno dei più importanti è che, a differenza della fissione nucleare, si creerebbero davvero pochissimi rifiuti e incidenti come quelli di Fukushima e Chernobyl non potrebbero mai esistere. Sempre secondo il Financial Times soltanto un bicchiere di "carburante" ha il potenziale energetico di milioni litri di petrolio e sarebbe capace di alimentare una casa per 800 anni.

É ancora sicuramente troppo presto per cantar vittoria, ma se la fusione nucleare diventerà realtà l'umanità riuscirà davvero a fare a meno dei combustili fossili e potrà utilizzare la tecnologia in moltissimi ambiti - tutto questo senza nuocere all'ambiente. Lo scorso anno è finalmente iniziata la costruzione del più grande reattore a fusione nucleare del mondo nel sud della Francia... e nei prossimi anni ne vedremo sicuramente delle belle.