Fusione nucleare: il magnete più potente del mondo sarà sfruttato dal progetto ITER

Vi abbiamo già parlato del progetto International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) su queste pagine, il più grande esperimento di fusione nucleare sulla Terra. Bene, il magnete più potente del mondo sta per arrivare al cantiere dell'esperimento, in Francia, per dare una mano durante l'operazione.

Questo massiccio magnete da 1.000 tonnellate può generare circa 280.000 volte più forte del campo magnetico terrestre. Il primo dei sei moduli, infatti, sta ora compiendo il lungo viaggio dalla fabbrica della General Atomics in California. La speranza è che possa tornare utile per produrre più energia durante la fusione.

Il processo che avverrà all'interno del reattore è molto semplice: gli atomi di idrogeno si fonderanno insieme per creare atomi di elio. Questo processo genera una quantità incredibile di energia, utilizzata per generare elettricità. Fino ad oggi i processi che si sono creati all'interno di questi reattori hanno sfortunatamente utilizzato più energia di quella che è stata ottenuta, ma il progetto ITER potrebbe presto cambiare le cose.

L'obiettivo attuale è quello di ottenere il "Primo Plasma" nel 2025, per testare il suo funzionamento iniziale, e per poi funzionare alla sua massima potenza entro il successivo decennio (quindi molto probabilmente nel 2035 se tutto va secondo i calcoli). Il magnete che sta per arrivare in Francia verrà spedito in più parti poiché è alto 18 metri, largo 4,2 metri e contiene 43 chilometri di superconduttori.