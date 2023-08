Fusione nucleare: lo abbiamo fatto di nuovo e meglio

Lo scorso dicembre, per la prima volta, i ricercatori del National Ignition Facility (NIF) hanno ottenuto una reazione di fusione nucleare che ha prodotto più energia di quella richiesta per essere avviata. Ora, l’esperimento è stato ripetuto una seconda volta e la produzione energetica è aumentata.

Il NIF ha un metodo specifico per creare energia da fusione, chiamato fusione a confinamento inerziale. La tecnica consiste nel riscaldare alcuni atomi di deuterio e trizio, versioni dell'idrogeno che hanno neutroni nel nucleo, mediante potenti laser a raggi X. Quando la temperatura raggiunge i 3 milioni di gradi Celsius, il deuterio e il trizio si fondono insieme, formando elio e rilasciando dei neutroni ad alta velocità.

Nell'esperimento di dicembre l'energia rilasciata è stata superiore a quella necessaria per i laser. La produzione di energia di fusione era stata di circa 3,15 megajoule, rispetto ai 2,05 megajoule necessari per i laser. Il nuovo esperimento del 30 luglio ha battuto questo già impressionante record, arrivando a una produzione di 3,5 megajoule.

Questo risultato rappresenta un ulteriore passo avanti verso una centrale elettrica in grado di fornire energia illimitata, priva di emissioni di carbonio e di una quantità minima di scorie radioattive. La strada è però ancora lunga. Per ora, infatti, l'impianto può lanciare un unico raggio laser al giorno. Inoltre, l’energia rilasciata è ancora troppo poca per essere utilizzata per scopi pratici.