La fusione nucleare non avrà più segreti studiando questo fenomeno

Nel cuore del sole si nasconde la chiave per padroneggiare il potere della fusione nucleare, una fonte di energia pulita e quasi illimitata. L'unico modo per accedere a questo cuore è ascoltando il battito del sole.

Lo scorso anno, il National Ignition Facility (NIF) del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha ottenuto un risultato sorprendente: l'ignizione, in cui la reazione nucleare al centro della macchina ha prodotto più energia di quella investita, un guadagno netto di energia. Recentemente, il NIF ha raggiunto l'ignizione ripetutamente, dimostrando di aver padroneggiato le tecniche necessarie.

Per avviare una reazione di fusione, il NIF indirizza 192 fasci laser simultaneamente su una pallina congelata di deuterio e trizio, portando la temperatura e la pressione a livelli così elevati che questi elementi si fondono in elio, lasciando un po' di energia residua utilizzabile. Questa reazione non produce sottoprodotti radioattivi nocivi ed è più facile da controllare rispetto ai reattori nucleari a fissione tradizionali.

Tuttavia, non abbiamo ancora un modo per raccogliere e immagazzinare questa energia per produrre elettricità.

Quindi in nostro aiuto arriva il sole, una gigantesca fabbrica di fusione. Nel suo nucleo, l'idrogeno raggiunge temperature superiori ai 27 milioni di gradi Fahrenheit e pressioni oltre un trilione di psi. Queste condizioni spingono i nuclei di idrogeno a formare elio, a un ritmo furioso. Ogni secondo, il sole consuma circa 700 milioni di tonnellate di idrogeno, trasformando una piccola frazione in energia pura.

Gli astronomi hanno iniziato a cercare segni di movimento sulla superficie della nostra stella negli anni '60. Oggi, è un intero ramo dell'astronomia, noto come eliosismologia. Per rilevare il movimento sulla superficie solare, gli astronomi si affidano alla luce proveniente da quella superficie. Quando una parte del sole si gonfia verso l'esterno, sembra che si stia muovendo verso di noi, aggiungendo energia alla luce, spostandola verso l'estremo blu dello spettro elettromagnetico.

Al contrario, quando una parte affonda, sembra allontanarsi da noi, spostando la sua luce verso l'estremo rosso.

Questi sunquakes sono direttamente legati alla fusione nel nucleo e sono l'unico modo per gli astronomi di dare uno sguardo sotto la superficie. Per farlo, gli astronomi prendono diversi modelli dell'interno solare, cambiando come si svolge il processo di fusione, come l'energia viene trasportata dalle regioni più interne verso l'esterno, e così via. Questi diversi modelli daranno previsioni diverse per la dimensione, la forza e la frequenza dei sunquakes.

L'eliosismologia ha già dimostrato la sua utilità nel verificare che i nostri modelli di reazione di fusione nel nucleo del sole siano in gran parte corretti. Man mano che espandiamo la nostra capacità di monitorare e misurare questi "terremoti solari", possiamo lanciare questi dati a modelli sempre più sofisticati del nucleo solare. A loro volta, questi modelli dipendono crucialmente dalla nostra comprensione della fisica nucleare, in particolare dai processi di fusione che operano a temperature e pressioni estreme.

Applicando la nostra conoscenza solare per controllare le reazioni nucleari sulla Terra, possiamo ottenere una migliore comprensione dei modelli teorici, sviluppare tecnologie migliori per la fusione controllata dall'uomo e, infine, avvicinarci al sogno di una fusione nucleare sicura e pulita che alimenti la nostra civiltà.