Fusione nucleare: creato magnete superconduttore che permette la reazione

I fisici del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hanno sviluppato un magnete superconduttore in grado di generare un campo magnetico talmente potente da consentire il processo di fusione nucleare.

A tal proposito, i ricercatori hanno dichiarato che questa innovazione rappresenta una tappa “spartiacque” alla creazione di energia mediante fusione nucleare. In questo senso, la geofisica Maria Zuber del MIT ha affermato: “La fusione rappresenta la miglior fonte di energia pulita. La quantità di energia potenzialmente ottenibile è davvero rivoluzionaria”. Il magnete, realizzato in un materiale superconduttore chiamato ReBCO, ha ottenuto lo straordinario risultato di generare un campo magnetico di 20 Tesla in appena due settimane di esecuzione, consentendo quindi di raggiungere una temperatura idonea per il processo di fusione nucleare.

Il progetto, ricollegabile al nostro precedente articolo relativo al dispositivo sperimentale SPARC, ha indotto i ricercatori del MIT e i rispettivi collaboratori della startup Commonwealth Fusion Systems (CFS), a iniziare l’ingegnerizzazione di un reattore nucleare di genere Tokamack, che possa sfruttare il “super magnete” per innescare il processo di fusione nucleare. Secondo i ricercatori la sua implementazione consentirebbe di ridurre il volume dei reattori a fusione di circa 40 volte rispetto all’adozione della precedente generazione di magneti. Il reattore in questione sarebbe alimentato attraverso l’utilizzo di isotopi di idrogeno ricavati dall’ acqua, fornendo un’energia a bassissimo impatto ambientale ed economico.

Il team del MIT e del CFS prevede di avere un impianto di prova operativo entro il 2025. Insomma, la fusione nucleare sembra essere la fonte energetica del futuro, anche considerando i continui sviluppi di questa tecnologia.

(Immagine in calce: Gretchen Ertl, CFS/MIF-PSFC, 2021)