La fusione nucleare raggiunge un traguardo stratosferico per la prima volta

Nel Regno Unito, un reattore nucleare ha appena superato un nuovo record per la fusione; un risultato fondamentale, che dimostra ancora una volta gli incredibili progressi che gli scienziati stanno compiendo nel campo dell’energia pulita. Vediamo i dettagli.

La svolta è stata annunciata questa settimana durante una conferenza, in cui i rappresentati del Joint European Torus (JET) hanno reso noti i risultati dei test finali del reattore, il quale ha prodotto 69,26 megajoule di calore partendo da soli 0,21 milligrammi di carburante. Si tratta del più alto valore di energia totale prodotta da qualsiasi altro reattore a fusione finora; il primato per il guadagno netto di energia, invece, è stato raggiunto dall'ultimo test per la fusione del NIF.

Secondo i ricercatori dell’istituto, questi tipi di esperimenti apriranno la strada per sfruttare a pieno la fusione nucleare e ottenere energia pulita quasi illimitata.

Il JET è in operazione da 40 anni ed è uno dei massimi esponenti in questo campo, responsabile di esser stato il primo reattore ad utilizzare un misto 50/50 di deuterio (idrogeno con un neutrone in più) e di trizio (idrogeno con due neutroni in più), una combinazione oggi usata da tutti i reattori a fusione nel mondo.

Tuttavia, questo record segna il traguardo finale del JET, poiché il progetto è stato dismesso nel dicembre 2023, poco dopo il termine dell'esperimento. I ricercatori dovranno ora "fare a pezzi" l’intero reattore, un processo che potrebbe durare fino al 2040.



In questo arco di tempo la speranza è di comprendere ancora meglio ciò che ha reso questo progetto un successo e come implementare i risultati nei nuovi reattori a fusione, in particolare nell’International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), programmato per l’accensione nel 2025, in Francia.