Fusione nucleare finalmente raggiunta, ecco tutto quello che si deve sapere

Così come vi avevamo preannunciato, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha annunciato ufficialmente che la fusione nucleare è stata finalmente raggiunta. Per la prima volta, infatti, i ricercatori hanno creato una reazione di fusione nucleare che produceva più energia di quella che veniva immessa. Un passo importante per la storia umana.

L'esperimento è stato condotto il 5 dicembre presso il Lawrence Livermore National Laboratory in California e ha generato 3,15 megajoule di energia, più dei 2,05 megajoule impiegati per crearlo: con un guadagno di 1,10 megajoule.

"Scientificamente, questa è la prima volta che si è dimostrato che ciò è possibile", ha dichiarato a New Scientist Gianluca Sarri, fisico della Queen's University di Belfast. "Grazie alle teoria sapevano che sarebbe dovuto accadere prima o poi, ma non è mai stato visto sperimentalmente nella vita reale."

Oltre a essere molto più conveniente della scissione (che produce molte scorie), la fusione non rilascia anidride carbonica, il gas serra che viene immesso nell'atmosfera e causa il cambiamento climatico. Nonostante l'annuncio di martedì 13 dicembre sia un enorme passo avanti nell'energia da fusione nucleare, l'applicazione della tecnologia su scala commerciale è purtroppo ancora lontana anni.

Chanda Prescod-Weinstein, un fisico teorico, ha sottolineato che il processo utilizzato dal Dipartimento dell'Energia richiede il trizio, un isotopo raro e radioattivo dell'idrogeno.