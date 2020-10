La fusione nucleare potrebbe essere già realtà nel 2025: ecco come

Secondo il risultato di non uno, ma ben sette nuovi studi, pubblicati il ​​29 settembre sul Journal of Plasma Physics, un reattore a fusione nucleare potrebbe essere già realtà nel 2025. Se ciò dovesse essere vero, si aprirebbe una nuova strada verso la creazione di un'energia rinnovabile all'infinito e sopratutto pulita.

Questa fusione è la stessa che alimenta il sole e le stelle: durante il processo i nuclei atomici sono costretti a formare atomi più pesanti. Quando la massa degli atomi risultanti è inferiore alla massa degli atomi uniti insieme, la massa in eccesso viene convertita in energia, liberando una straordinaria quantità di luce e calore. Ovviamente è necessaria un grande quantità di energia per costringere gli atomi a fondersi insieme, il che si verifica a temperature di almeno 100 milioni di gradi Celsius.

La maggior parte dei reattori a fusione sperimentali utilizza un design chiamato tokamak. Questi progetti utilizzano potenti campi magnetici per confinare una nuvola di plasma, o gas ionizzato, a temperature estreme, abbastanza alte da consentire agli atomi di fondersi insieme. Il nuovo dispositivo sperimentale, chiamato SPARC (Soonest/Smallest Private-Funded Affordable Robust Compact), è stato sviluppato dagli scienziati del MIT e dal Commonwealth Fusion Systems.

Il progetto SPARC, avviato nel 2018, dovrebbe iniziare la costruzione il prossimo giugno, con il reattore che inizierà le operazioni nel 2025. Un esperimento molto più veloce dell'International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) che non dovrebbe generare una reazione di fusione fino al 2035. SPARC, dal canto suo, utilizzerà i cosiddetti superconduttori ad alta temperatura, diventati disponibili in commercio solo negli ultimi tre o cinque anni (molto dopo l'inizio della costruzione dell'ITER).

Questi nuovi magneti possono produrre campi magnetici di massimo 21 tesla. Per fare un confronto, basti sapere che il campo magnetico terrestre varia in intensità da 30 milionesimi a 60 milionesimi di tesla. In questi sette nuovi studi, i ricercatori hanno delineato i calcoli e le simulazioni alla base del progetto. Secondo gli studi, SPARC dovrebbe generare molta più energia di quella pompata. Il reattore in questione, però, produce solo calore, non elettricità. Una volta che i ricercatori testeranno il progetto, hanno in programma di costruire il reattore ARC (Affordable Robust Compact), che genererebbe elettricità da quel calore entro il 2035.