Fusione TIM - Open Fiber: il numero uno di Enel spegne gli entusiasmi

L'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, torna a parlare della presunta fusione tra TIM ed Open Fiber, che era stata paventata dal Ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, qualche mese fa.

Il dirigente, pur non entrando nei dettagli, ha lasciato intendere di non essere favorevole all'unione ed incorporazione di TIM in una compagnia che per il 50% è nelle mani di Enel e Cassa Depositi e Prestiti, ed ha smentito anche i presunti colloqui già avviati tra le parti, di cui si era parlato qualche giorno fa. “Non abbiamo sollecitazioni formali da parte di Tim per possibili combinazioni, accrocchi o vendite al di là di quello che si legge sui giornali” ha affermato.

Le dichiarazioni arrivano a qualche giorno da quelle del CEO di TIM, Gubitosi, che in una conferenza tenuta qualche giorno fa a Firenze sul 5G aveva parlato di un'idea di unione che si sta "esplorando reciprocamente", sottolineando che "siamo abbastanza avanti nel giungere alle nostre conclusioni". L'AD di Tim infatti aveva affermato che "nei prossimi mesi ne parleremo in Cda di Tim, e poi con gli azionisti, per vedere i prossimi passi. Appena saremo pronti in Tim la parola passerà agli azionisti, e passeremo al successivo livello di interlocuzione". Parole rispedite al mittente da Starace.