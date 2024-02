Il Future Circular Collider è l'acceleratore di particelle più assurdo mai pensato (91 km)

Se avete giocato Spider-Man 2, avrete sicuramente posto la vostra attenzione sull’acceleratore di particelle presente nella Emily-May Foundation: dovete sapere che questo dispositivo, nella realtà, è simile a quello mostrato nel gioco di Insomniac.

Attualmente, l’acceleratore di particelle più potente e lungo al mondo è il Large Hadron Collider, lungo 27 km, ed è stato realizzato dai ricercatori dell’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN). Tuttavia, quegli stessi scienziati stanno avanzando proposte molto ambiziose che vedrebbero come protagonista un nuovo dispositivo dalla lunghezza di 91 km e dal valore di 17 miliardi di dollari: il suo nome è Future Circular Collider.

L’obiettivo degli studiosi è quello di portare agli estremi il Modello Standard della fisica delle particelle, cioè la più famosa teoria che descrive come si comportano le componenti più piccole dell’universo. Le particelle verranno “schiacciate” a una forza di 100 tera elettronvolt, al fine di trovare particelle e forze sconosciute e di spingersi oltre l’antimateria, imparando a conoscere qualcosa in più sulla materia oscura e l’energia oscura, le due entità invisibili che costituiscono il 95% dell’universo.

“Il FCC non sarà solo uno strumento meraviglioso per migliorare la nostra comprensione delle leggi fondamentali della fisica e della natura, ma sarà anche un motore di innovazione, perché avremmo bisogno di nuove tecnologie avanzate, dalla criogenia ai magneti superconduttori, alle tecnologie del vuoto, ai rilevatori, alla strumentazione: tecnologie con impatto potenzialmente enorme sulla nostra società e grandi benefici socioeconomici” spiega Fabiola Gianotti, direttore del CERN.

Il Modello Standard, citato poc’anzi, ha permesso agli scienziati di fare previsioni straordinarie, come l’esistenza del bosone di Higgs, scoperto grazie al Large Hadron Collider nel 2012; nondimeno, i fisici non sono ancora soddisfatti e sono costantemente alla ricerca di nuove nozioni fisiche, in grado di mettere in dubbio quelle scoperte precedentemente. Il Modello Standard presenta delle lacune, in quanto è incapace di spiegare da dove provenga la gravità, di cosa sia fatta la materia oscura o perché ci sia così tanta materia nel nostro pianeta, anziché l’antimateria.