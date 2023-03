Le future città su Marte verranno costruite con questo nuovo materiale

Un gruppo di ricercatori del Regno Unito è riuscito a sviluppare un nuovo tipo di calcestruzzo che potrà un giorno essere utilizzato per costruire basi su altri pianeti. Con una strana combinazione di detriti simili a quelli lunari e amido di patate, questo materiale è estremamente resistente.

I ricercatori lo hanno soprannominato "calcestruzzo cosmico" (StarCrete), per via della sua composizione; inizialmente era stata testata una polvere simile a quella che si può trovare su Marte, garantendo al materiale una forza di ben 72 megapascal (MPa), più del doppio del normale calcestruzzo. Utilizzando una finta polvere lunare invece, è stata raggiunta una resistenza di 91 MPa.

Lo scopo degli scienziati dell'Università di Manchester era trovare un modo per poter creare il calcestruzzo con le risorse a disposizione sugli altri pianeti del Sistema Solare, come la Luna e Marte, minimizzando così i materiali da dover portare dalla Terra. Il team aveva precedentemente considerato di usare il sangue degli astronauti come legante, ma potrebbe esserci una soluzione migliore.

"Poiché sarà necessario produrre amido come cibo per gli astronauti, ha senso utilizzare questo come agente legante, piuttosto che il sangue umano," ha affermato il Dott. Aled Roberts, capo del progetto.

"Inoltre, le tecnologie di costruzione odierne richiedono un'energia considerevole e attrezzature pesanti, che complicherebbero la missione spaziale. StarCrete non ha bisogno di nulla di tutto questo, rendendo la missione più fattibile ed economica."

Il team stima che 25kg di amido disidratato siano sufficienti per fare 213 mattoni. Per poter costruire un'abitazione con tre letti però, sarebbe necessaria una quantità di materiali maggiore di 35 volte. Il team è ora al lavoro non solo per migliorare l'efficienza del calcestruzzo cosmico ma anche per adoperarlo sulla Terra, come alternativa a quello normale.

A causa delle alte temperature necessarie infatti, la produzione del materiale è responsabile per l'8% delle emissioni di anidride carbonica; StarCrete rappresenterebbe una valida alternativa green, necessitando solo di un semplice forno. Che i segreti del calcestruzzo romano possano tornarci utili per migliorare quello che usiamo oggi (e forse in futuro, nello spazio)?