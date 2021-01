I futuri astronauti su Marte dovranno produrre metano 'locale' per tornare sulla Terra

Tra le tante incognite del viaggio spaziale verso Marte v'è senz'altro il problema del peso dei rifornimenti e del combustibile: come permettere agli astronauti marziani di avere abbastanza carburante per tornare a casa? Uno studio suggerisce che si dovrà produrre metano stesso sul Pianeta Rosso.

Gli astronauti del futuro potrebbero utilizzare materiali locali per produrre carburante per missili a base di metano per tornare a casa. I ricercatori hanno escogitato un nuovo modo per creare carburante per missili a base di metano sperando di rendere i viaggi di ritorno da Marte molto più fattibili.

Questo metodo era stato precedentemente ipotizzato da Elon Musk (da oggi l'uomo più ricco del mondo) e i suoi ingegneri alla SpaceX, prendendo in considerazione il riutilizzo di anidride carbonica e i depositi di acqua ghiacciata su Marte per ricombinarli in carbonio e idrogeno necessari per creare metano. Quindi, in teoria, i futuri astronauti potrebbero usare questa tecnica per trasformare materiali marziani locali in carburante necessario per il ritorno a casa.

Il problema di questo studio non è dato dalla sua complessità chimica (che in realtà è molto semplice e fattibile), quanto più perché è stato eseguito solo in laboratorio e mai in condizioni reali, né tanto meno in un ambiente marziano vero e proprio. A tal proposito però è intervenuto Huolin Xin, fisico dell'Università della California Irvine e figura a capo della ricerca, affermando: "Sì, sono necessarie molte ricerche aggiuntive prima che questo possa essere completamente implementato, ma i risultati sono molto promettenti".

Per creare questo nuovo metodo, il team ha sfruttato un metodo già rodato sulla Stazione Spaziale Internazionale per trasformare l'acqua in ossigeno respirabile. Lo hanno fatto utilizzando un catalizzatore di zinco a singolo atomo. "Lo zinco è fondamentalmente un ottimo catalizzatore. È duraturo, ha un'alta selettività e portabilità: tutti grandi vantaggio per i viaggi spaziali".

Uno scoglio ulteriore da affrontare però è che - ad oggi - i vettori spaziali e razzi capaci di sfruttare il metano come carburante sono ancora in fase sperimentale, quindi si dovrà pensare anche a come implementare il tutto con le nuove tecnologie del futuro. Il cambio al carburante metano sarà obbligatorio perché su Marte sarà pressoché impossibile usufruire di razzi che sfruttano il classico idrogeno liquido (LOX): quest'ultimo lascia residui di carbonio nei motori, richiedendo un'attenta pulizia, cosa che sarebbe difficile da realizzare sulla superficie marziana.

Ci sono ancora molti sforzi da fare per conquistare il Pianeta Rosso, ma passo dopo passo il traguardo sembra sempre più vicino.