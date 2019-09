Le future basi sulla Luna potrebbero essere costruite usando la regolite e la stampa 3D

Molti paesi stanno pianificando di ritornare permanentemente sul nostro bel satellite. Come fare? Ci sono tante idee attualmente in discussione, e una delle più quotate riguarda l'utilizzo della regolite lunare e della stampa 3D.

Cos'è la regolite? Si tratta semplicemente della polvere, del suolo e delle rocce che si trovano sulla superficie della Luna. Utilizzando la stampa 3D, si potrebbe costruire un avamposto senza bisogno di lanciare tutto il materiale dalla Terra.

Costruire in questo modo è fattibile, ed è possibile scegliere tra una vasta gamma di materiali, tra cui metalli, ceramiche e plastiche. Inoltre, la produzione di oggetti mediante la stampa 3D richiede una presenza minima di supervisione umana.

Il tutto potrebbe essere gestito da remoto (la stessa idea del Giappone). Tuttavia, ci sono diverse complicazioni. La stampa 3D è stata sviluppata principalmente per l'uso sulla Terra, e si basa su determinati livelli di gravità e temperatura per funzionare come previsto. Inoltre, utilizza materiali molto meno complessi di quelli presenti sul nostro satellite e in altri mondi.

In più, la sola regolite non basta. Per costruire componenti di base come mattoni e cemento occorrerebbero materiali aggiuntivi dalla Terra, da utilizzare come leganti.

Gli scienziati stanno attualmente sperimentando sulla Terra con un materiale che imita la composizione chimica e minerale della regolite. Ogni traguardo raggiunto ci avvicinerà sempre di più all'ambito traguardo di colonizzazione di altri mondi.