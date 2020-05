Futuri rilevatori di onde gravitazionali riusciranno a studiare l'evoluzione dell'universo

Il 17 agosto del 2017 rimarrà una data storica per l'astronomia: stiamo parlando del giorno in cui la collaborazione tra LIGO e Virgo rilevò per la prima volta le onde gravitazionali da una fusione di due stelle di neutroni.

Un recente studio del ARC Center of Excellence for Gravitational Wave Discovery (OzGrav) condotto dai ricercatori Zhiqiang You e Xingjiang Zhu (della Monash University, a Melbourne), ha trovato un modo alternativo di fare cosmologia con le osservazioni delle onde gravitazionali: invece di utilizzare le fusioni di stelle di neutroni verranno studiate le collisioni tra due buchi neri, fonti molto più abbondanti di questi incredibili fenomeni.

Mentre finora sono state rilevate solo due fusioni di stelle di neutroni, le collaborazioni tra LIGO e Virgo hanno scoperto 10 eventi di fusione di due buchi neri e sono stati segnalati dozzine di altri candidati. La nuova ricerca mostra che grazie a questo metodo sarà possibile anche determinare la storia dell'espansione del nostro Universo utilizzando solo i dati delle onde gravitazionali.

Il nuovo studio, inoltre, dimostra che è possibile misurare contemporaneamente le masse dei buchi neri insieme alla costante di Hubble. Tutto questo sarà possibile grazie ai prossimi osservatori di prossima generazione (la terza), come il Cosmic Explorer e l'Einstein Telescope.