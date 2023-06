I futuri smartphone Android avranno fino a 24GB di RAM, ne è convinto un analista

Un nuovo rapporto pubblicato dall’affidabile Digital Chat Station, fa il punto sulle prossimemosse che potrebbero mettere in campo i produttori di smartphone Android. Tra le novità di cui si parla ce n’è una particolarmente interessante, riguardante la memoria RAM.

Secondo Digital Chat Station, è altamente probabile che i futuri smartphone Android arrivino nei negozi con un massimo di 24GB di RAM. Il leaker non menziona esplicitamente alcun produttore specifico, ma nel leak fa riferimento ad “OGA”, un termine che solitamente viene utilizzato per riferirsi a produttori del calibro di OnePlus, OPPO e Realme.

Il rapporto arriva proprio a poche ore da un altro rumor secondo cui OnePlus Ace 2 Pro potrebbe includere 24GB di memoria RAM LPDDR5X, che non fa altro che rafforzare quanto affermato da Digital Chat Station.

I motivi di questo incremento così importante di RAM non sono noti e come osservato dai colleghi di Wccftech, nella maggior parte dei casi da 8 a 12GB di RAM sono più che sufficienti per portare a termine tutte le operazioni di cui si necessita, al punto che anche 16 e 18GB sono considerati eccessivi, motivo per cui 24GB potrebbero davvero essere tanti.

Dietro tali scelte potrebbero anche esserci ragioni legate principalmente al marketing. Come sempre però vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo.