Futurism accusa Sports Illustrated di usare autori fake per articoli IA

Potrebbe non essere a quanto pare bastata la vicenda CNET per far smettere di utilizzare l'intelligenza artificiale per generare articoli. Purtroppo, infatti, all'estero si è dovuti tornare a discutere di uno scenario simile, visto che Futurism ha accusato Sports Illustrated di una pratica che ha dell'incredibile.

Essenzialmente, il noto portale Futurism afferma di aver scovato delle facce generate tramite IA tra i presunti autori di alcuni articoli pubblicati su Sports Illustrated. L'accusa è insomma relativa al fatto che quest'ultimo sito Web avrebbe "mascherato" dei contribuiti generati tramite intelligenza artificiale dietro volti di persone inesistenti, cercando di far passare tutto come se fosse stato realizzato da qualcuno in carne e ossa.

Come ben potete immaginare, la vicenda ha già fatto il giro del mondo, passando dalle pagine di The Verge a quelle del nostrano Il Sole 24 Ore, per fare degli esempi. D'altronde, le immagini che potete vedere in calce, che mostrano la presenza di uno dei volti comparsi su Sports Illustrated nel catalogo di un servizio che vende immagini IA, fanno un certo effetto. Le fonti di Futurism hanno insomma scovato un inesistente e ora scomparso Drew Ortiz. Tra l'altro, non sarebbe stato l'unico "redattore fake" scovato.



La risposta di Sports Illustrated non si è fatta attendere, ma di fatto quest'ultimo portale ha scaricato le colpe su un "fornitore esterno". Queste le dichiarazioni di un portavoce: "È stato pubblicato un articolo che indica che Sports Illustrated avrebbe pubblicato alcuni contenuti generati dall'IA. Secondo la nostra prima indagine, questo non risulta accurato.

Gli articoli coinvolti erano recensioni di prodotti e risultavano contenuti concessi in licenza a una società di terze parti, AdVon Commerce. Molteplici articoli e-commerce di quest'ultima veniva pubblicati su siti Web di Arena. Monitoriamo costantemente i nostri partner ed eravamo proprio nel mezzo di una revisione quando sono arrivate queste accuse.

AdVon ci ha rassicurato che tutti i pezzi in questione sono stati scritti e modificati da essere umani. Secondo AdVon, i loro autori, redattori e ricercatori creano e curano contenuti seguendo una policy che include sia l'utilizzo di sistemi antiplagio che di software anti-intelligenza artificiale. Tuttavia, abbiamo appreso che AdVon ha chiesto agli autori di utilizzare uno pseudonimo in alcuni articoli per proteggere la privacy (azione che scoraggiamo) e stiamo dunque rimuovendo i contenuti mentre la nostra indagine interna prosegue. Da allora abbiamo concluso la partnership".

Insomma, la questione non è di certo passata inosservata e ha portato persino alla conclusione di una partnership. A questo punto è bene specificarlo: quello che avete appena letto è un articolo scritto da un essere umano e nessuna faccia è stata generata mediante IA. Per il resto, se vi interessa approfondire ulteriormente l'assurda vicenda, il link in calce vi condurrà al testo integrale delle accuse mosse da Futurism.