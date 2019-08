Futurista inglese prevede: i cyborg sostituiranno gli umani sulla Terra

Il futurista britannico James Lovelock ha pubblicato un'altra preoccupante previsione sul futuro del nostro pianeta, che a quanto pare non vedrà gli umani protagonisti. Nel suo libro "Novacene", Lovelock sostiene che "la nostra supremazia nel cosmo sta rapidamente finendo".

In uno stralcio del libro pubblicato da NBC News, Lovelock afferma che nel futuro gli umani saranno sostituiti dai cyborg.

Lovelock infatti crede che stiamo già vivendo le prime fasi di quello che si chiama Novacene, un'era in cui i cyborg autosufficienti ed enormemente più intelligenti degli umani di oggi, domineranno la Terra.

"Il passo cruciale che ha avviato Novacene è stato, credo, la necessità di utilizzare i computer per progettare e realizzarsi. Ora, sembra probabile che una nuova forma di vi ta intelligente emerga da un precursore artificialmente intelligente creato da uno di noi, forse qualcosa come Alphazero" si legge in uno stralcio del testo.

Parlando con il popolare giornale, Lovelock ha anche affermato che i cyborg modificheranno la Terra per adattarsi meglio ai loro bisogni, il che potrebbe provocare l'estinzione degli umani.

Tuttavia, lo scrittore non pensa che i cyborg tenteranno attivamente di distruggere la razza umana. In realtà, crede che saremo talmente inferiori alle nuove specie dominanti della Terra che ci vedranno allo stesso modo in cui al giorno d'oggi vediamo le piante e, se saremo fortunati, potrebbero persino apprezzarci.