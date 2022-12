La futuristica postazione da gioco Cooler Master si farà: le ultime novità

È passato più di un anno dal reveal di Cooler Master Orb X GamePod, la postazione da gaming "definitiva" dotata di tutto ciò di cui si potrebbe avere bisogno nelle proprie sessioni di gioco da PC o da Console.

Si tratta di una postazione da gioco completa e ad alta immersività, che promette di adattarsi completamente al giocatore con la sua totale motorizzazione per regolare altezza e inclinazioni di ogni sua componente.

Finalmente, dopo una lunga attesa, abbiamo modo di dirvi qualcosa in più su questo prodotto più unico che raro (ma del resto il produttore taiwanese ha sempre stupito con prototipi tra l'assurdo e l'incredibile, come il case Cooler Master a forma di sneaker mostrato nel corso dell'anniversario 2022).

Ebbene, la postazione Orb X GamePod è vicina pronta a sbarcare sul mercato e gli appassionati del brand potranno finalmente iscriversi alla lista d'attesa per essere aggiornati direttamente dalla fonte su preorder e prezzo, che a oggi risultano ancora sconosciuti.

Sebbene gli aspetti più importanti siano ancora taciuti, questa novità rappresenta un passo in avanti per il prodotto, visto da molti come di impossibile realizzazione. Cooler Master con questa mossa sembra voler smentire tali voci, assicurando implicitamente che non è mai stata così seria sulla sua postazione multifunzionale.