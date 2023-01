Questi futuristici case per PC sono stati disegnati dall'IA: sono bellissimi!

Dopo avervi mostrato le inquietanti fotografie horror generate dall'IA di Midjourney, passiamo ad un lato meno "tetro" dell'intelligenza artificiale per mostrarvi una serie di bellissimi case customizzati per PC "disegnati" sempre da Midjourney grazie agli input di un utente, che ha poi raccontato il processo sui social.

Con una galleria pubblicata su Reddit nel weekend, l'utente Hybective ha mostrato la sua "collezione" di 28 case digitali per PC generati tramite l'Intelligenza Artificiale di Midjourney. Si tratta di design decisamente atipici e futuristici, alcuni dei quali dalle forme poco convenzionali e che potrebbero ispirare più di una build tra gli appassionati.

Quelli generati da Hybective sono comunque tutti design con dimensioni Mini ITX, per ammissione dello stesso utente, che afferma di essersi ispirato all'Intelligenza Artificiale del robot Wheatley, di Portal, per i suoi design. Ciò spiega anche il fatto che alcuni tra i case meno convenzionali abbiano una forma sferica o un grande "buco" al centro. Inoltre, lo stesso Hybective ha spiegato di desiderare da anni un PC sferico.

Sfortunatamente, la bellezza dei design ha una contropartita non certo secondaria, ovvero la mancanza di praticità nella vita reale dei case disegnati dall'intelligenza artificiale, che necessiterebbero di materiali e lavorazioni decisamente costose per essere realizzati, oppure che non lasciano sufficiente spazio per l'inserimento delle componenti più ingombranti come le schede video o per il raffreddamento delle parti.

Inoltre, pare che l'IA non sappia bene come disegnare una CPU o una GPU, visto che ciò che si trova all'interno dei 28 case è decisamente bizzarro e non ricorda certamente quanto si trova sotto la scocca di un PC moderno. Se volete provare a replicare l'esperimento di Hybective, comunque, l'utente ha spiegato di aver usato il prompt “Sphere ITX PC build hyper realistic” su Midjourney