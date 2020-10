Futuristico smartwatch pieghevole arriva in Italia ed è già sold out

In seguito alla conquista degli utenti di Kickstarter, l'iconico e futuristico smartwatch pieghevole è diventato ufficialmente acquistabile anche dall'Italia. Tuttavia, il successo ottenuto su Kickstarter sembra essersi esteso anche alle vendite vere e proprie, dato che il prodotto risulta già sold out.

Stando anche a quanto riportato da GSMArena, la versione Global di Nubia Watch è stata resa disponibile all'acquisto anche dall'Europa a partire dal 13 ottobre 2020. Il sito ufficiale riporta un prezzo di partenza pari a 219 euro con spedizione gratuita. Tuttavia, se sul portale ufficiale statunitense lo smartwatch è ancora in vendita, in quello europeo Nubia Watch è già esaurito, sia nella colorazione Black che in quella Green.

Vi ricordiamo che lo smartwatch dispone di uno schermo AMOLED flessibile da 4,01 pollici, nonché del supporto a NFC, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi. Non manca inoltre il supporto all'eSIM, dunque non è necessario disporre di uno smartphone per la connettività. Presenti anche varie modalità sportive, la certificazione IP54 e il tracciamento della frequenza cardiaca e del sonno. Il processore è un Qualcomm Snapdragon Wear 2100, affiancato da 1GB di RAM e 8GB di memoria interna.

Insomma, sembra proprio che il futuristico smartwatch abbia attirato l'attenzione degli appassionati di tecnologia europei, dato che in pochi giorni è tutto sold out.