Il futuro dell'agricoltura potrebbe essere sotto il mare

Da un certo punto di vista, coltivare è sempre più complicato, ma quando si parla di avere idee interessanti per risolvere problemi, qui in Italia siamo certamente all'avanguardia (nel bene e nel male).

Inquinamento, incremento delle piogge, cambiamento e imprevedibilità del clima, mancanza di spazi fisici in cui organizzare il proprio orto, sono solo alcuni dei problemi dell’agricoltura amatoriale e non.

Il problema è stato risolto, a dire il vero in maniera un po’ eccentrica, da Sergio Gasperini e dal suo progetto chiamato “Nemo's Garden” (L'Orto di Nemo). Forse ispirato al progetto croato “Coral Wine”, in cui il vino viene fatto invecchiare in cantine sottomarine nell’Adriatico, il presidente dell’azienda ligure Ocean Reef Group ha avuto un’idea simile.



L’azienda, specializzata in attrezzature e servizi da sub, ha pensato di costruire un orto sott'acqua, dove si hanno condizioni di temperatura costante, assenza di insetti e parassiti che richiedano l’uso di pesticidi e, ovviamente, grande umidità.

A partire dal 2012, nel mare di fronte a Noli (provincia di Savona), sono state costruite biosfere a profondità di 7 metri sotto il livello del mare. Al giorno d’oggi, sono state installate cinque biosfere, grandi bolle di plastica riempite d'aria e ancorate al fondale marino.



La temperatura nelle biosfere è costante, pari a 26 gradi, mentre l’umidità è dell’83%. Il raccolto dell’Orto di Nemo, perlopiù composto di insalata e basilico, non è ancora stato commercializzato, ma viene usato dalla famiglia Gasperini.

I risultati sembrano davvero promettenti e la resa è comparabile a quella ottenuti nell’agricoltura classica. Gli animali sottomarini, che possono entrare nelle biosfere, non sembrano interessati a danneggiare le piante, e addirittura alcuni cavallucci marini hanno trovato un habitat favorevole per la loro riproduzione.

I piani futuri prevedono il tentativo di coltivare fragole, piselli e funghi. Chissà che questo non sia davvero il futuro dell’agricoltura… specialmente se consideriamo quello che potrebbe succedere in caso di guerra nucleare!