Il futuro dell'allevamento sono mucche allevate con gli insetti?

Negli ultimi anni, l'attenzione si è spostata su una fonte di cibo spesso trascurata ma incredibilmente efficiente: gli insetti. Nonostante l'entomofagia, ovvero il consumo di insetti, sia comune in molte parti del mondo, le società occidentali hanno generalmente evitato di includerli nella loro dieta.

Tuttavia, la crescente consapevolezza dei problemi etici legati all'allevamento del bestiame e delle preoccupazioni ambientali sta portando a un rinnovato interesse per l'allevamento di queste creature. Il protagonista di questa rivoluzione alimentare è la mosca soldato nera (Hermetia illucens).

Questi insetti, le cui larve sono alimentatori non selettivi, prosperano su una varietà di rifiuti organici, rendendoli eccellenti per lo smaltimento dei rifiuti. Questo processo, noto come "ento-remediazione", utilizza bioconvertitori che ospitano un gran numero di larve di mosca soldato nera. Le larve consumano rifiuti organici e producono un residuo simile al suolo che può essere utilizzato come fertilizzante ricco.

Allo stadio di pupa, le larve raggiungono il loro picco nutrizionale e possono essere raccolte per essere utilizzate come mangime per animali. L'uso di insetti come mangime animale potrebbe sostituire quelli convenzionali che spesso si affidano alla soia, il quale ha un alto costo ambientale. Anche l'alimentazione di pesci allevati sta esplorando l'uso di insetti come fonte di cibo. Oltre alla mosca soldato nera, altre specie come alcune specie di locuste e grilli domestici (Acheta domesticus) vengono allevate per il mangime animale.

Questi insetti potrebbero anche diventare una parte più diretta della nostra dieta. Ad esempio, la "Italian Cricket Farm" a Torino sta esplorando il potenziale dei grilli per essere trasformati in una farina ricca di proteine. Gli insetti offrono numerosi vantaggi rispetto alle fonti di proteine tradizionali. Richiedono meno spazio, meno risorse per produrre più proteine e possono sfruttare i rifiuti prodotti dall'uomo.

Inoltre, il prodotto finale è incredibilmente nutriente, contenendo il doppio delle proteine della carne bovina, oltre a una vasta gamma di vitamine, minerali, acidi grassi e altri nutrienti. Insomma, alla fine anche la farina di grillo arriverà sulle nostre tavole.