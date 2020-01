In futuro Android consentirà di registrare le telefonate nativamente?

Gli sviluppatori di XDA hanno analizzato la versione beta dell'app Telefono di Android, ed hanno trovato al suo interno alcuni riferimenti ad una funzione che potrebbe debuttare con le prossime build: la possibilità di registrare nativamente le telefonate.

Attualmente infatti per registrare le conversazioni telefoniche gli utenti sono costretti ad affidarsi a client di terze parti che nella maggior parte dei casi sono a pagamento o, peggio, non funzionano.

Alcune stringhe di codice presenti nella beta dell'app però indicano che presto il motore di ricerca potrebbe consentire la registrazione delle telefonate attraverso un semplice tasto aggiunto alle opzioni durante la chiamata.

Secondo AndroidPolice, però, è facile ipotizzare un'attivazione dell'opzione solo in alcune parti del mondo e non ovunque, poichè in alcuni stati degli USA ad esempio la pratica è vietata per legge. Resta anche da capire come sarà gestita la cosa: è probabile che nel momento in cui gli utenti inizieranno la registrazione, il destinatario della chiamata venga avvisato attraverso qualche segnale acustico.

La funzione è stata a lungo richiesta dagli utenti, ma apre le porte ad utilizzi anche non propriamente positivi, ecco perchè la sfida dell'implementazione da parte del motore di ricerca è tutt'altro che semplice e dovrà essere gestita con attenzione per evitare spiacevoli sorprese.