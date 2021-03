Nel futuro di Apple ci sono Touch ID e Face ID: debutto già con iPhone 13?

Al momento ancora non sappiamo quando sarà presentato il nuovo iPhone 13, ma un nuovo brevetto ottenuto dal colosso di Cupertino svela le possibili novità in arrivo dal fronte dell'autenticazione biometrica. Apple infatti ha ottenuto una nuova licenza che svela un Touch ID diverso da quello che siamo abituati a conoscere.

La nuova tecnologia di scansione delle impronte digitali è basata sulla "luce angolare fuori asse", ovvero un'evoluzione dell'approccio del sensore ottico che molti produttori di smartphone Android stanno utilizzando attualmente.

Il rilevamento delle impronte fuori asse permette al chip di ottenere informazioni da tutti gli angoli, aumentando la sicurezza del Touch ID. Il brevetto indica che il nuovo sistema di riconoscimento delle impronte digitali funzionerà in consonanza con il Face ID, che è attualmente presente sugli iPhone ed ha offerto negli ultimi anni un ottimo livello di sicurezza ed affidabilità.

Con l'uso delle mascherine però molti utenti hanno chiesto ad Apple di introdurre nuovamente il Touch ID, sebbene Apple sia al lavoro per ovviare al problema con iOS 14.5 che è in arrivo nelle prossime settimane. Touch ID e Face ID potrebbero offrire una maggiore sicurezza in stile autenticazione a due fattori.

Chiaramente, non sappiamo se questa "nuova coppia" debutterà già con iPhone 13 o meno.